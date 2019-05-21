Чешский журналист разобрался, чем на самом деле Россия «угрожает» Западу

Журналист Йиржи Кобза объяснил, о какой «российской угрозе» постоянно твердят страны Запада. Оказалось, дело вовсе не в военном давлении. Россия пугает европейцев своими ценностями.

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Кобза отметил, что западные страны порой делают вещи намного хуже, чем Россия, но это не привлекает особого внимания, передаёт РИА Новости. Москва пугает США и Европу своими ценностями и традициями, которые пытается сохранить. По словам журналиста, в России стараются поддерживать патриотизм и не забывать историю родной страны. «Все это ценности, которые у нас на протяжении 30 лет недооценивались и забывались», - говорит он.

Также Кобза отмечает, что в России нет радикального феминизма, поскольку у женщин и мужчин и без того равные права. Кроме того, он упомянул об отказе РФ проводить парады в честь поддержки меньшинств и легализации наркотиков.