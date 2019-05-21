Чешский журналист разобрался, чем на самом деле Россия «угрожает» Западу
21 мая 2019, 09:27 [ «Аргументы Недели» ]
Журналист Йиржи Кобза объяснил, о какой «российской угрозе» постоянно твердят страны Запада. Оказалось, дело вовсе не в военном давлении. Россия пугает европейцев своими ценностями.
Кобза отметил, что западные страны порой делают вещи намного хуже, чем Россия, но это не привлекает особого внимания, передаёт РИА Новости. Москва пугает США и Европу своими ценностями и традициями, которые пытается сохранить. По словам журналиста, в России стараются поддерживать патриотизм и не забывать историю родной страны. «Все это ценности, которые у нас на протяжении 30 лет недооценивались и забывались», - говорит он.
Также Кобза отмечает, что в России нет радикального феминизма, поскольку у женщин и мужчин и без того равные права. Кроме того, он упомянул об отказе РФ проводить парады в честь поддержки меньшинств и легализации наркотиков.