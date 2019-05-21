США дали китайской Huawei временное разрешение на деятельность

Министерство торговли Соединенных Штатов Америки выдало китайской компании Huawei временное разрешение на возобновление деятельности. Телекоммуникационная компания Huawei ранее заявила о намерении подать в суд на американское правительство из-за запрета пользоваться продукцией фирмы.

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Информация о разрешении компании Huawei возобновить работу на 90 дней появилось на сайте официальных документов правительства США. Временная 90-дневная лицензия позволяет компании Huawei обслуживать сети и предоставлять обновления программного обеспечения для ее мобильных устройств, используемых в США. Документ также отменяет ограничения для китайской фирмы на покупку товаров в Штатах.

15 мая США внесли компанию Huawei и 70 ее филиалов в свой черный список. В США считают, что эта китайская компания вовлечена в деятельность, противоречащую национальной безопасности США. На днях корпорация Google объявила о приостановке деятельности с Huawei.