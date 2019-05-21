Новый президент Украины Владимир Зеленский только вчера принял присягу и уже попросил США и Европейской союз об усилении санкций против России. Зеленский также убеждает Евросоюз противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2".

Зеленский обратился к США с просьбой усилить антироссийские санкции

После церемонии инаугурации 20 мая президент Украины Владимир Зеленский обсудил сотрудничество между Украиной и ЕС с вице-президентом Европейской комиссии Марошем Шефчовичем. Зеленский и Шефчович обсудили широкий круг вопросов сотрудничества между Украиной и ЕС, ситуацию на Донбассе, перспективы возвращения Крыма, проведение очередного раунда трехсторонних переговоров в формате Украина - ЕС - Россия по подготовке к подписанию газового контракта.

Президент Украины выразил надежду на дальнейшую поддержку Еврокомиссии в рамках переговорного процесса между Украиной, ЕС и РФ с целью заключения контракта на транзит российского природного газа газопроводами Украины после 2019 года. "Мы также будем благодарны за солидарную позицию ЕС в вопросе противодействия реализации строительства газопровода «Северный поток-2»", - сказал Зеленский.