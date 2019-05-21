Британский политик грубо перебил постпреда РФ Небензю в ходе заседания СБ ООН по Украине

На экстренном заседании Совета Безопасности, созванного по Украине, британский политик Джонатан Аллен прервал выступление постоянного представителя России при ООН Василия Небензи.

Экстренное заседание Совета безопасности Организации Объединенных Наций было создано по инициативе России из-за закона об исключительности украинского языка. Заместитель постпреда Великобритании в СБ ООН Джонатан Аллен в ходе обсуждения принятия на Украине закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" прервал выступление постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи.

Небензи выступал после отказа организации рассмотреть инициированный Россией вопрос об украинском законе о языке, он пытался донести до участников экстренного заседания важность рассмотрения вопроса.