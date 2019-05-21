Петр Порошенко в первый день новой работы провел встречу с «хорошими друзьями Украины» — политиками из США

Бывший президент Украины Петр Порошенко переехал на новое место работы. Политик показал фотографии офиса партии "Блок Петра Порошенко «Солидарность»", - kp.ru. Порошенко - активный пользователь соцсетей, он опубликовал фото своего прозрачного офиса в Твиттер.

Своим подписчикам в соцсетях Порошенко рассказал о том, что на новой работе провел встречи с "хорошими друзьями Украины" — американским сенатором Рональдом Джонсоном и послом США в Евросоюзе Гордоном Сондландом.

20 мая президентом Украины стал шоумен Владимир Зеленский. После присяги Зеленский выступил с речью, в которой пообещал вернуть Крым и Донбасс, и объявил о роспуске Верховной рады. Зеленский подписал свой первый указ на посту главы Украины.