Зеленский на посту президента Украины подписал первый указ

Владимир Зеленский, принявший присягу перед народом и ставший прездентом Украины 20 мая, подписал свой первый указ на посту главы государства. Указом Зеленский назначил себя Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ), - сообщает kp.ru.

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Документ опубликован в понедельник, 20 мая, на сайте президента Украины. Согласно Конституции Украины, президент является главнокомандующим армии, назначает и снимает с должностей высшее командование ВС, присваивает высшие воинские звания, предлагает кандидатуры на должность министра обороны, а также формирует и возглавляет Совет национальной безопасности и обороны.

Владимир Зеленский во время торжественной церемонии в зале Верховной Рады в Киеве. Новый президент получил официальные символы власти — булаву, нагрудный знак и гербовую печать.