Пригожин: Лазарев выступил великолепно, а «Евровидением» правит политика
20 мая 2019, 21:51 [ «Аргументы Недели» ]
Музыкальный продюсер Пригожин заявил, что выступление Сергея было одно из самых достойных на конкурсе.
«Сергей Лазарев был безупречен с точки зрения эстетики, сочетания его голоса с номером. Он выступил очень достойно и был одним из лучших. Он был настолько стабилен, чисто спел, профессионально. За Лазарева было не стыдно! Счастье, что он остался на прежней, третьей позиции», -отметил эксперт. Об этом пишет НСН
Также он добавил, что политика и соседские отношения между странами продолжают довлеть над конкурсом, - добавил эксперт.
Также, как сообщает издание "Вечерняя Москва" с ссылкой на ФАН, певица Дина Гарипова считает выступление российского участника Сергея Лазарева на музыкальном конкурсе "Евровидении" достойным.
"Он — профессиональный артист, наблюдать за ним, за его выступлениями — всегда огромное удовольствие", - рассказала она.