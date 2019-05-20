Пригожин: Лазарев выступил великолепно, а «Евровидением» правит политика

Музыкальный продюсер Пригожин заявил, что выступление Сергея было одно из самых достойных на конкурсе.

«Сергей Лазарев был безупречен с точки зрения эстетики, сочетания его голоса с номером. Он выступил очень достойно и был одним из лучших. Он был настолько стабилен, чисто спел, профессионально. За Лазарева было не стыдно! Счастье, что он остался на прежней, третьей позиции», -отметил эксперт. Об этом пишет НСН

Также он добавил, что политика и соседские отношения между странами продолжают довлеть над конкурсом, - добавил эксперт.

Также, как сообщает издание "Вечерняя Москва" с ссылкой на ФАН, певица Дина Гарипова считает выступление российского участника Сергея Лазарева на музыкальном конкурсе "Евровидении" достойным.

"Он — профессиональный артист, наблюдать за ним, за его выступлениями — всегда огромное удовольствие", - рассказала она.