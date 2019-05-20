Израиль: палестинским флагам на «Евровидении» не придали особого значения
20 мая 2019, 21:46 [ «Аргументы Недели» ]
Бывший израильский консул рассказал, что акция Мадонны и исландской делегации никак не отразится на прошедшем конкурсе.
Во время музыкального конкурса несколько раз в прямом эфире показали палестинские флаги. Мадонна и ее танцоры повернулись к зрителям спиной и продемонстрировали два флага - израильский и палестинский.
Экс-советник министра внутренний безопасности Израиля заявил, что в стране никто не обратил внимание на демонстрацию палестинских флагов. Об этом пишет НСН.