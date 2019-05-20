В Латвии могут запретить ношение Георгиевских лент
20 мая 2019, 15:53 [«Аргументы Недели», Татьяна ТИМУКА, спецкор в странах Прибалтики ]
Депутаты Сейма от нацблока подали поправки к закону «О собраниях, шествиях и пикетах». Речь идет о том, чтобы запретить носить Георгиевскую ленту.
Почему возникло такое желание у нацблока?
У правящей партии Латвии есть мнение, что Георгиевские ленты популярны в России и являются пропагандой. Для нацблока Георгиевская лента – символ победы СССР в ВОВ.
«Сентиментальное значение Георгиевской ленты с каждым годом все больше становилось символом восхваления российского империализма. Георгиевская лента стала объединяющим опознавательным знаком людей, которые живут в российском пропагандистском пространстве, а также желают видеть территориальную экспансию России в рамках рухнувшего СССР»,- говорится в петиции нацблока.
Депутаты припомнили, что Георгиевская лента широко использована Россией во время конфликта на Украине, став символом сепаратизма.
В Латвии Георгиевскую ленту носят на 9 мая. Носят в тот день, когда прекратил существовать обыкновенный фашизм.