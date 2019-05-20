Юрист обнародовала возможный сценарий «настоящей катастрофы» экономики Украины

Отмена проведенной в 2016 году национализации «ПриватБанка» запустит сценарий «настоящей катастрофы» экономики Украины. Такой прогноз озвучила Ирина Палиашвили, глава группы по правовым вопросам Американо-украинского делового совета.

Решение судебных органов по делу «ПриватБанка» в пользу его бывших владельцев создаст эффект домино для всей экономики бывшей советской республики, полагает Палиашвили. По словам юриста, в случае отмены национализации финансово-кредитной организации Киев лишится поддержки Международного валютного фонда, из страны уйдут работающие на ее территории инвесторы. «Это будет настоящей катастрофой», - процитировал Ирину Палиашвили интернет-ресурс «ПолитНавигатор».