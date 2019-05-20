Эксперты об успешности диалога Зеленского с Москвой

Эксперты прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что он планирует наладить взаимоотношения с Россией. По их мнению, любая попытка выстроить диалог с Москвой - моментально обрушит рейтинги главы государства.

"Любая попытка выйти на диалог с Россией для него напоминает политический суицид. Если бы он был настоящим политиком, он бы не говорил, что намерен вступать в диалог, а делал это. Но Зеленский осложняет себе жизнь тем, что он пытается понравиться всем... нужны жертвы и нужно перестать нравиться националистам", - передаёт слова гендиректора Центра политической информации Алексея Мухина РИА Новости.

Мухин отметил, что, если Зеленский продолжит "заигрывать" со всеми, то его рейтинги упадут уже сейчас.

Политолог Александр Коньков считает, что России не надо идти на опережение, а стоит дождаться действий от "нового руководства Украины".