Бывший депутат Госдумы определил вероятное условие потери Украиной Мариуполя

Отказ Киева от минских договоренностей привел бы к новым территориальным потерям Украины в Донбассе. Соответствующую точку зрения озвучил Михаил Маркелов, бывший депутат Государственной Думы РФ.

Как отметил экс-парламентарий, возможный выход украинской стороны из соглашений об урегулировании конфликта развяжет руки силам самопровозглашенных республик Донбасса. В этом случае Мариуполь «вернется с оружием в руках» под контроль властей ДНР, процитировал Михаила Маркелова интернет-ресурс «ПолитНавигатор».

Ранее в Донецке проинформировали о новой перестрелке между киевскими военными и националистами в зоне боевых действий на востоке страны.