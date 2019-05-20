В Кремле сказали, когда и с чем Путин поздравит Зеленского

Президент России Владимир Путин пока не стал поздравлять Владимира Зеленского с вступлением в должность. Пресс-секретарь российского лидера объяснил, при каких обстоятельствах возможно поздравление украинского шоумена политики со стороны главы РФ.

Это был очень тонкий намек. Он гораздо тоньше топорной шутки комедианта Зеленского, который выглядел больше глупо и неуместно в политике в целом, когда пытался шутить на политические темы.

«Президент Путин будет поздравлять президента Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины, а также с первыми успехами в деле нормализации российско-украинских отношений», — пояснил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

В намеке можно было прочитать отсылку к словам Зеленского, который сказал, что готов сделать все для того, чтобы прекратилась война на Донбассе. Готов на все — это значит президент Зеленский не знает, что делать. Он «готов пожертвовать рейтингом». Как эта жертва рейтингом может остановить войну, не очень понятно.