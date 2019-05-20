В Госдуме оценили призыв Зеленского отменить депутатскую неприкосновенность на Украине

Член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Владимир Катенев оценил призыв президента Украины Владимира Зеленского отменить депутатскую неприкосновенность.

По словам Владимира Катенева, у него были смешанные чувства, когда он ранее сегодня увидел церемонию инаугурации Владимира Зеленского, поскольку складывалось впечатление, что это продолжение фильма "Слуга народа".

Что касается вопроса депутатской неприкосновенности, то, по мнению российского политика, если она будет снята, это не слишком сильно скажется на статусе украинских парламентариев, передает в понедельник, 20 мая, RT.