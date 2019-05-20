В армии ДНР сообщили о новом бое между военными ВСУ и националистами в Донбассе

В Народной милиции непризнанной ДНР узнали о новом боестолкновении в Донбассе между военнослужащими 79-й бригады Вооруженных сил Украины и подразделением «Азов» (запрещенная в России экстремистская организация).

Как рассказал на брифинге для СМИ спикер Народной милиции Даниил Безсонов, причиной конфликта военных и националистов стало решение командира бригады убрать «Азов» подальше от пункта пропуска «Гнутово». Некоторое время назад в районе данного села произошла перестрелка между ультраправыми, не желающими лишиться источника доходов в виде поборов с гражданского населения, и ВСУ. В результате боя получил пулевое ранение местный житель, проинформировал Безсонов.

Ранее сегодня сообщалось, что в сеть выложили видео с последствиями минометного удара киевских силовиков по прифронтовому Первомайску, контролируемому властями ЛНР.