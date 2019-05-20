Появилось видео с последствиями минометного удара ВСУ по прифронтовому городу ЛНР
20 мая 2019, 11:30 [ «Аргументы Недели» ]
Украинские военные, задействованные в операции Киева в Донбассе, нанесли новые удары по территории, контролируемой властями ДНР и ЛНР. Видео с последствиями обстрелов опубликовали на своих YouTube-каналах силовые ведомства самопровозглашенных республик.
Некоторое время назад под огнем Вооруженных сил Украины оказался поселок Зайцево, находящийся под контролем властей ДНР. В результате атаки начался пожар в жилом доме, пострадавших среди местного населения нет.
В прошлую пятницу киевские военные обстреляли из 120-мм минометов Первомайск, прифронтовой город ЛНР. В результате получил ранения местный житель. Также снаряды, выпущенные ВСУ, повредили линию электропередач, что привело к массовому отключению света.
Ранее сегодня сообщалось, что украинские силовики нанесли удары по Русскому Краю.