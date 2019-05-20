Совбез ООН проведет экстренный совет по закону Украины о языке

Украинский закон о языке стал поводом для объявления экстренного собрания. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на первого зампостпреда России при ООН Дмитрия Полянского.

С инициативой встречи выступило российское представительство в ООН.

«Завтра по нашей инициативе состоится встреча совбеза, речь пойдет о законе об украинском языке», — сообщил Дмитрий Полянский: «Мы считаем, что он противоречит букве и духу минских договоренностей, которые утверждены Советом».

Языковой закон принят на Украине недавно. Верховная Рада проголосовала за него 25 апреля и 15 мая Порошенко подписал законопроект. Он вводит институт языковых инспекторов, которые будут следить за использованием украинского языка в быту. За разговоры на русском языке инспекторы будут назначать штрафы.