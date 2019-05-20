В Ереване сторонники Никола Пашиняна блокируют здания судов
20 мая 2019, 09:21 [ «Аргументы Недели» ]
Утром в понедельник, 20 мая, сторонники премьер-министра Армении Никола Пашиняна начали блокировать входы и выходы зданий судов Еревана. Эту информацию ранее сегодня предоставили журналисты.
Отмечается, что в столице Армении дождливая погода, которая, однако, не помешала активистам блокировать здания Конституционного суда, расположенного на проспекте Баграмяна, а также суда общей юрисдикции, который два дня назад принял решение об освобождении экс-президента страны Роберта Кочаряна.
Один из участников акции протеста подчеркнул, что люди делают это по призыву Никола Пашиняна и намерены ждать его дальнейших указаний. По словам жителя Еревана, суды в Армении должны служить народу, передает ТАСС.