В Ереване сторонники Никола Пашиняна блокируют здания судов

Утром в понедельник, 20 мая, сторонники премьер-министра Армении Никола Пашиняна начали блокировать входы и выходы зданий судов Еревана. Эту информацию ранее сегодня предоставили журналисты.

Отмечается, что в столице Армении дождливая погода, которая, однако, не помешала активистам блокировать здания Конституционного суда, расположенного на проспекте Баграмяна, а также суда общей юрисдикции, который два дня назад принял решение об освобождении экс-президента страны Роберта Кочаряна.

Один из участников акции протеста подчеркнул, что люди делают это по призыву Никола Пашиняна и намерены ждать его дальнейших указаний. По словам жителя Еревана, суды в Армении должны служить народу, передает ТАСС.