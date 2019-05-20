Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что его не интересуют войны с другими странами, он планирует вторгаться только "экономически". Так, глава государства прокомментировал высказывание сенатора Линдси Грэма о том, что они "хотят разных вторжений".

"Если вторгаться, то экономически", - передаёт слова президента телеканал "Fox News".

Трамп добавил, что он не планировал военного вмешательства в судьбу Ирана. По его словам, единственное, чего он хочет - "не дать им возможности разработать ядерное оружие".

"Я не хочу сражаться. Но бывают ситуации, как в Иране - нельзя позволить им обладать ядерным оружием", - отметил американский лидер.