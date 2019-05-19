Рижская дума «помянула» Петра Великого… грамматическими ошибками

Когда-то Петр Первый, проезжая Ригу, решил посадить дуб. Сегодня того дерева уже нет. На его месте установлен памятный камень, а при нем табличка на трех языках… с грамматическими ошибками.

Отдыхая сегодня в парке Виестура, где когда-то красовался дуб Петра Великого, взгляд вашего покорного слуги, «упал» на табличку. Прочитав… упала я! Надпись на латышском языке гласит: «Памятный камень на месте посаженного вяза «импераРтором» Петром Великим».

Мне показалось, что от жары у меня пошли, простите, «глюки». Читаю дальше. Надпись на русском языке. «Памятный камень на месте посаженного вяза Императором Петром Великим». Именно так! Слова, вроде бы русские, но текст выглядит так, как перевод с «googlish». Орфография и пунктуация сохранены, прошу заметить.

Я была уверена, что меня хватил солнечный удар! Нет! Мой взгляд «упал» на английское слово «великий»! Вместо great я читаю greit. Что все это значит?

Просто памятная табличка в центре Риги. На трех языках.

Как мне удалось узнать, такая «красота» предстает взорам рижан и гостям столице более года!

Естественно, мне захотелось спросить: «А где найти того «дуба», который это писал?». Нашла. В Рижской думе. Отвечает за эту «красоту» структура Рижской думы – Рижское Агентство по памятникам.

Оказывается, этот вопрос уже поднимался в латвийских СМИ. И даже были комментарии из агентства.

Гунтис Гайлитис, глава Рижского Агентства по памятникам: «Тексты обычно согласовываются. И ошибок быть не должно. Теоретически».

Но они есть!

Как сообщили мои коллеги из латвийских СМИ, данные ошибки должны быть исправлены в десятидневный срок. Но…Ошибки сыграли «на руку» Рижской думе: агентство планирует создать собственную редакционную группу.

Попали теперь латвийцы «на деньги»!