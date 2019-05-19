На Украине сторонники майдана устроили погром у мемориала небесной сотни

Администрация музея небесной сотни назвала погромом снос забора возле места, на котором планируется строительство мемориала. Демарш осуществили активисты, поддерживающие идеи майдана. Как ни странно, но они выступили против строительства мемориала.

Памятник небесной сотне планируется воздвигнуть на месте гибели людей на Институтской улице в Киеве, которая произошла в дни майдана. В понедельник, 13 мая строители приступили к подготовительным работам.

Рабочие успели только установить забор и снять 70 квадратных метров брусчатки, как появились активисты. В считанные минуты они разгромили ограждение, опоясывающее место проведения работ.

Как сообщили украинские СМИ это были сторонники из организации, активно поддерживающей майдан. Их спровоцировали слова адвоката, представляющего интересы пострадавших, который заявил, что строительные работы проводить нельзя до завершения следственных действий.

Администрация музея небесной сотни назвали выступление юриста спекулятивным и призвали активистов к поиску компромисса.