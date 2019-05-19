Пушков оценил совет, который Саакашвили дал Зеленскому

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков оценил совет экс-президента Грузии Михаила Саакашвили избранному украинскому лидеру Владимиру Зеленскому по поводу отношений с РФ.

Ранее Саакашвили порекомендовал Зеленскому забыть о двусторонних переговорах с Россией, поскольку власти страны якобы "недоговороспособны".

Пушков считает, что избранному украинскому лидеру не следует прислушиваться к мнению бывшего губернатора Одесской области в вопросе об отношениях с РФ. "Саакашвили с Россией проиграл все, что можно", – передает RT слова политика. Алексей Пушков полагает, что экс-президент Грузии "тот еще советчик".