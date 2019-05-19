Петр Порошенко наградил Курта Волкера орденом Ярослава Мудрого V степени

Действующий украинский президент Петр Порошенко наградил орденом Ярослава Мудрого спецпредставителя США по Украине Курта Волкера. Это высшая государственная награда для иностранных граждан.

Волкер получил орден князя Ярослава Мудрого V степени за "весомый личный вклад в поддержку и развитие демократии на Украине, восстановление государственного суверенитета и территориальной целостности украинского государства", передает в воскресенье, 19 мая, РИА "Новости"

Отметим, что данная награда присуждается властями Украины за выдающиеся личные заслуги перед государством с 1995 года.