Саудиты созвали экстренный саммит для создания своего НАТО?

Экстренный саммит лиги арабских государств созвал король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд. На собрании пойдет речь об угрозах. После него ожидается объявление о создании аналога НАТО. Куратором нового альянса называют Соединенные Штаты.

Формальным поводом для экстренного собрания стало нападение на четыре танкера. Оно произошло в территориальных водах Объединенных Арабских Эмиратов. Кто его совершил неизвестно. Именно это событие связывают с сообщением агентства SPA.

«Хранитель двух благородных святынь призвал своих братьев лидеров Совета государств Персидского залива и Лиги арабских государств провести два экстренных саммита 30 мая в Мекке», — сообщило агентство.

Ранее стало известно о создании на Ближнем Востоке альянса, подобного НАТО. Инициатива принадлежит предыдущему президенту США Бараку Обаме. Дональд Трамп подхватил идею и, как сообщалось, уже договорился с саудитами о создании военного блока. В альянс уже приглашены Египет, Иорданию, Бахрейн, Катар, Кувейт и Оман.

В приглашении нет одного из важнейших игроков в регионе, Ирака. Нападение на танкеры приписывают именно этому государству. По мнению экспертов, на объявленном саммите возможно обсуждение нападения на танкеры в контексте противостояния Ираку с «настойчивым предложением» объединиться в альянс.