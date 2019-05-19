Движение неподалеку от Токио перекрыли из-за опасности извержения вулкана

Рост вулканической активности был зафиксирован сегодня рядом с вулканом Хаконэ, который находится в 80 километрах к западу от Токио. Движение транспорта в данном районе было решено перекрыть.

Национальное метеорологическое управление Японии отмечает, что уровень опасности извержения вулкана повышен с первого до второго по пятибалльной шкале.

Минувшей ночью в вышеуказанном районе были зафиксированы 45 небольших вулканических землетрясений, передает в воскресенье, 19 мая, телеканал NHK. Известно также о временном прекращении работы канатной дороги, которая связывает Овакудани с озером Аси.