Депутат Верховной рады Украины Вадим Новинский оценил экономические потери страны за минувшие пять лет от сокращения торговли с Россией. Об этом украинский политик накануне рассказал журналистам.

Новинский утверждает, что Украина потеряла около 80 миллиардов долларов. По его словам, для возвращения экономики на уровень 2013 года потребуется минимум 35 лет, причем ключевым условием для улучшения ситуации является восстановление отношений с РФ, передает РИА "Новости"

Депутат убежден, что ключевой целью избранного президента Украины Владимира Зеленского должно быть окончание внутриукраинского конфликта в Донбассе. Это даст возможность объединить общество, а также обеспечит рост ВВП.