Стало известно кто приедет из США к Зеленскому на инаугурацию

Дональд Трамп направил в Киев делегацию из пяти человек на присягу избранного президента Украины. Документ опубликовал назначенный на днях спецпредставитель США на Украине Курт Волкер в своем twitter-аккаунте.

Возглавит американский политический вояж министр энергетики Рик Перри. Спецпредставитель Курт Волкер значится первым в списке остальных делегатов. Помимо него в состав миссии вошли посол США в Евросоюзе Гордон Сондланд, директор по европейским делам в американском Совбезе Александр Виндман. Сообщается о том, что на церемонии будет присутствовать также замглавы дипмиссии на Украине Джозеф Пеннингтон.

Инаугурация Зеленского назначена на понедельник, 20 мая. Это завтра. Пока еще действующий президент Петр Порошенко уже утвердил эту дату. Ранее ее установила Верховная Рада.

Определение даты торжественного вступления в должность Зеленского сопровождалась чередой скандалов, связанных с возможным досрочным роспуском украинского парламента. Зеленский грозился разогнать Верховную Раду досрочно и настаивал на 19 мая, это как раз сегодня, в воскресенье. Депутаты планировали назначить инаугурацию на 28 мая, то есть спустя день после последнего срока, когда парламент может быть распущен.

Когда парламентариям намекнули на затягивание процесса, возникла история, связанная с мистицизмом. Якобы 19 мая приходится на «гнилую неделю», поэтому проводить в этот день инаугурацию не рекомендуется.

После череды обвинений депутатов в затягивании срока, Верховная рада провернула тактический ход. В парламенте распалась коалиция. Это автоматически отложило срок возможного досрочного роспуска Рады еще на месяц.

По истечении этого самого месяца уже будет действовать другой запрет. По украинским законам нельзя разгонят парламент за полгода до выборов. Они пройдут 27 октября. Поэтому последней датой, когда в нынешнем году возможен роспуск Верховной Рады, было 27 мая. Ну, то есть как раз накануне даты, предлагаемой украинскими депутатами для инаугурации Зеленского. Как уже говорилось выше, парламентарии планировали допустить избранного президента до реальной власти 28 мая.