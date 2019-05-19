Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в субботу анонсировала "смелое предложение" для членов парламента в качестве пакета мер по улучшению процесса выхода страны из Европейского Союза.

Тереза Мэй написала в статье, которая была опубликована в издании Sunday Times, что для депутатов в палате общин будет представлено "смелое предложение". Британский премьер полагает, что улучшенный пакет мер может получить новую поддержку политиков.

Мэй также отметила, что правительство Великобритании рассмотрит детали внесенных изменений на будущей неделе.