Михаил Саакашвили дал Владимиру Зеленскому совет по отношениям с Россией

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в минувшую субботу дал совет избранному украинскому лидеру Владимиру Зеленскому по отношениям с российскими властями.

Саакашвили подчеркнул, что Украина является "теневым" государством, в котором все важные решения принимаются "за кулисами". Бывший президент Грузии убежден, что если Зеленского "затащат за эти кулисы", то его ждет судьба "хуже Ющенко", передает РИА "Новости"

Михаил Саакашвили порекомендовал будущему президенту Украины забыть о переговорах с Россией, поскольку эта страна "недоговороспособна", а также посоветовал ему сконцентрироваться на борьбе с действующим украинским лидером Петром Порошенко.