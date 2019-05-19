В Японии скончался мужчина из старейшей в мире супружеской пары

Рано утром в воскресенье, 19 мая, стало известно о кончине японца Масао Мацумото из старейшей супружеской пары в мире. Согласно последней информации журналистов, жителю Японии было 108 лет.

Совокупный возраст Масао и его жены Мияко составлял практически 210 лет. В августе 2018 года этот результат был занесен в Книгу рекордов Гиннеса.