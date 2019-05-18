Канцлер Австрии Себастьян Курц предложил провести досрочные парламентские выборы в максимально короткие сроки

Канцлер Австрии Себастьян Курц предложил президенту страны Александеру Ван дер Беллену провести в стране досрочные парламентские выборы в максимально быстрые сроки.

Инициатива Курца последовала после скандала вокруг видеозаписи с экс-вице-канцлером, лидером Партии свободы Хайнцем-Кристианом Штрахе.

Штрахе ранее в субботу объявил об уходе со всех своих постов после того как видеозапись его неформальной встречи с «племянницей российского олигарха» на острове Ибица в 2017 году. Курц после отставки своего заместителя решил прекратить действие своего коалиционного соглашения с «крайне правой Партией свободы». «Довольно», — говорится в заявлении канцлера для СМИ.