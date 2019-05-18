Порошенко призвал предоставить крымским татарам автономию в составе Украины

Президент Украины Петр Порошенко призвал предоставить крымским татарам национально-территориальную автономию в составе Украины. Видеозапись обращения Порошенко, приуроченное ко Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, опубликована в Facebook.

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"Я твердо убежден, что мы только усилимся в наших стремлениях восстановить государственный суверенитет Украины над Крымским полуостровом", — заявил Порошенко.

При этом он подчеркнул, что Крым якобы превращается в плацдарм для размещения ядерного оружия. По словам Порошенко, именно так намерены использовать полуостров власти РФ. Он также призвал усилить международное давление на Россию.

Ранее новоизбранный президент Владимир Зеленский заявил, что Украина вернет полуостров и "освободит крымских татар от оккупации".