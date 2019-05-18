Женщина на видео, из-за которого подал в отставку вице-канцлер Австрии, оказалась не россиянкой

Женщина на видео, из-за которого подал в отставку вице-канцлер Австрии, лидер Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе, оказалась не россиянкой. Немецкие СМИ выложили видеозапись приватного ужина Штрахе и раструбили, что австрийский политик перед парламентскими выборами в 2017 году на острове Ибица встречался с российской женщиной.

В Вене сегодня была пресс-конференция вице-канцлера. По словам Штрахе, "особенно отвратительным был предлог под которым, очевидно, две подсадные утки обратились к Йоханну Гуденусу (бывший помощник Штрахе, сейчас глава фракции Австрийской партии свободы в парламенте) после смерти его отца, когда он был в подавленном состоянии, и рассказали, что их интересует охотничье поместье его семьи".

Вице-канцлер Австрии рассказал, что женщиной, о которой писали немецкие СМИ, была не россиянкой, а латвийской гражданкой ЕС, - передает ТАСС. Штрахе рассказал, как состоялось знакомство с ней.

Она хотела со своей дочерью переехать в Вену, обустроиться в Австрии и вложить инвестиции. С ним жительница Латвии смогла познакомиться через своего немецкого знакомого. Частная беседа состоялась летом 2017 года на Ибице в присутствии немецкого знакомого. Он пригласил политика и даму на ужин.