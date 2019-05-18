На Украине рассекретили крымскотатарский архив КГБ

Около сотни документов из архива советских спецслужб были опубликованы на одном из украинских сайтов.

В документах описывается инициативы активистов крымскотатарского народа, которые поднимали вопрос о возвращении крымских татар на историческую родину. В докладных записках сообщается, как представители этой национальности ездили в Москву с тем, чтобы разрешить им вернуться в Крым.

Среди докладных записок есть обращения от крымских татар, которые просят либо разъяснить им, решен ли вопрос об их возвращении домой, либо угомонить провокатора, который распространяет соответствующие слухи.

Судя по документам, крымские татары еще в 1962 году сформировали в Узбекистане подпольную организацию. Она была настроена националистически и планировала сформировать ячейки в местах присутствия крымских татар.