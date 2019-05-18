Экс-мэр Риги Нил Ушаков хочет получить на выборах в ЕП три мандата

Грандиозный коррупционный скандал, связанный с экс-мэром Риги Нилом Ушаковым, похоже, его не сильно волнует. Мысли г-на Ушакова заняты исключительно выборами в Европарламент.

Цель партии «Согласие», по словам, Нила Ушакова, - получить, по крайней мере, два депутатских мандата. Так официально объявил экс-мэр журналистам.

«Эта цель, на которую мы работаем. Есть варианты, и в этом нет ничего невозможного, что «Согласие» может получить и три мандата. Может быть и ситуация, когда у «Согласия» будет хороший результат, первое место, но в ЕП попадут восемь партий из Латвии. Тогда независимо от результатов у всех партий будет по одному мандату».

Нил Ушаков считает, что скандал с муниципальным предприятием «Ригас Сатиксме» не отразится на его репутации в ЕП.

«Меня никто не может назначить в ЕП. Я иду к избирателям, и они решают, буду ли я работать там или нет», - сказал экс- мэр.

Более того, Нил Валерьевич заявил, что спокойно в Риге он уже не может работать. И поэтому идет к своим избирателям за новым мандатом. Это необходимое решение, чтобы «помочь коллегам в Рижской думе выйти из этого политического бреда и продолжить нормально работать».

Так и хочется спросить: «А как это нормально работать, Нил Валерьевич?»

Пока Рижскую думу сотрясают обыски, допросы, уголовные дела.

На сегодняшний день, такое положение – наследие экс-мэра.