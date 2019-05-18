ПриватБанк попался на циничной афере?

Некогда приватизированный официальным Киевом банк Коломойского попал в очередной скандал. Один из клиентов банка обвинил финансовое учреждение в хищении крупных сумм со своего счета. Об этом сообщили украинские СМИ.

Свое заявление обманутый клиент сделал на официальном сайте украинского Минфина. Воровство произошло в Кривом Роге. Владелец двух золотых банковских карт в короткий срок лишился всех денег со своих счетов.

Вдобавок, к счетам клиента была привязана дополнительная кредитная карта. Мошенники тут же ее опустошили, сняв всю доступную сумму. Все махинации у них заняли 18 минут.

Как оказалось, это уже не первая ситуация. О подобном случае рассказал другой обманутый клиент. В его случае полиция уже нашла похитителей. По стечению обстоятельств, предыдущая афера также была реализована в Кривом Роге.