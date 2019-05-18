Председатель Госдумы Вячеслав Володин высказался по поводу уверенного заявление новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского о том, что Крым вернется в состав Украины.

Пушков не удивится, что заявление Зеленского про возвращение Крыма - "риторическая белиберда"

Володину понятно, что на плечи молодого президента Украины легла огромная нагрузка и ответственность большая. "Но знать историю и географию собственной страны необходимо", - написал спикер Госдумы в соцсети. "Могу объяснить заявление Зеленского тем, что, возможно, оно связано с начинающимся заболеванием деменцией", - с иронией отметил Володин.

Депутат Госдумы Дмитрий Белик считает, что Владимиру Зеленскому необходимо обратить внимание на реальные, а не выдуманные проблемы Украины , - передает RT.

Как отметил Белик, новый президент "затянул заунывную "Петину песню". "Господину Зеленскому стоит знать: ночь для Севастополя и Крыма закончилась весной 2014 года. Рассвет, о котором президент Украины написал на своей странице в Facebook, уже наступил, когда мы вернулись в Россию. Другого нам не надо", - заявил российский парламентарий.