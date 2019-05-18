Вице-канцлер Австрии уходит в отставку после видео, на котором зачатлена его приватная встреча с россиянкой

В субботу, 18 мая, ожидается выступление канцлера Австрии Себастьяна Курца по поводу заявления его заместителя, председателя Австрийской партии свободы Хайнца-Кристиана Штрахе об уходе из правительства. Вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе подал заявление об отставке после разгоревшегося скандала из-за попавшей в СМИ видеозаписи его разговора с россиянкой.

Штрахе рассказал свою версию о встрече с россиянкой. По его словам, он встречался с этой дамой один единственный раз в ходе приватного ужина во время его отпуска.

Видеозапись 17 мая опубликовали немецкие издания Spiegel и е Süddeutsche Zeitung. По сведениям немецкой прессы, разговор Хайнца-Кристиана Штрахе и россиянки Алены Макаровой состоялся на вилле на Ибице в 2017 году. Австрия тогда готовилась к парламентскими выборами, и Штрахе еще не был вице-канцлером. Россиянка якобы предлагала Штрахе материальную поддержку на выборах, а взамен просила помочь с покупкой австрийского издания Kronen Zeitung, получением лицензии на казино и строительных контрактов.

Вице-премьер, подавший в отставку, уверяет, что никакой помощи его партии со стороны названных лиц не поступало. По его словам, никто в партии также не вступал в контакт с предполагаемой россиянкой.

Вице-премьер Австрии назвал появившиеся в СМИ публикации "намеренным политическом убийством", - передает РИА Новости.

Штрахе рассказал журналистам, что на распространенной видеозаписи он находится в состоянии алкогольного опьянения, и это было использовано злоумышленниками.