Порошенко дал пять самых важных советов Зеленскому, среди которых - усиливать антироссийские санкции

Уходящий президент Украины Петр Порошенко дал несколько самых важных, по его мнению, советов новоизбранному украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Порошенко передает власть. 20 мая состоится инаугурация Зеленского.

В предпоследний день своего правления, выступая в Киеве по случаю Дня Европы, Порошенко подвел итоги своей работы. Он сказал, что гордится тем, что за период его президентства Украина и Евросоюз стали ближе, чем когда-либо раньше в истории, - передает РИА Новости. По его словам, всего с начала функционирования зоны свободной торговли с Европейским союзом товарооборот между Украиной и ЕС вырос более чем в два раза.

Шесть советов дал Порошенко Зеленскому. Первый - беречь доверие и солидарность ЕС и Украины.

Второй - укреплять проукраинскую международную коалицию, которая вместе с Украиной противостоит России и поддерживает реформы. Третье - усиливать совместно с Западом антироссийские санкции. "Четвертое - продолжайте и воплощайте в жизнь Соглашение об ассоциации, закрепляйте соглашение о ЗСТ. Пятое – продолжайте секторальное сотрудничество с ЕС", - сказал Порошенко.

И самый главный совет, который Порошенко дал Зеленскому в завершении выступления, "создайте все условия, чтобы до 2023 года Украина отвечала критериям членства в ЕС и имела возможность подать заявку к полноправному членству в ЕС и подписать План действий по членству в НАТО".