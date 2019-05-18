Юлия Скрипаль может выступить с заявлением

Дочь бывшего офицера разведки Сергея Скрипаля Юлия возможно выступит в ближайшее время с заявлением. По данным источника, об этом рассказала её двоюродная сестра Виктория Скрипаль.

"Юлия может выйти на связь и заявить, что все-таки не собирается возвращаться в Россию. Насколько я знаю, одна из подруг Юлии пытается продать ее квартиру в России, а это последнее, что связывает Юлию с родиной", - передаёт слова сестры издание "Известия".

Девушка добавила, что последний раз общалась с Юлией в июле 2018 года. По её словам, с тех пор на её звонки и сообщения никто не отвечает.

"...их перемещают с одного места на другое и всячески заметают следы. Чтобы никто не узнал, где они содержатся в конкретный момент", - добавила Виктория ссылаясь на свои источники.

По мнению девушки, отравление могло быть подстроено Лондоном, чтобы подпортить отношения с Россией.