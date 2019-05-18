В штабе Зеленского рассказали о подробностях предстоящей инаугурации

Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков поделился подробностями проведения инаугурации. Торжественное мероприятие состоится в Верховной Раде 20 мая.

Россию не пригласили на инаугурацию новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского

"Если говорить в целом о процедуре, то это будет в Раде, где согласно действующему законодательству новоизбранный президент будет принимать присягу", - передаёт слова советники RT со ссылкой на украинские источники.

Разумков добавил, что после принятия присяги Зеленский отправится в Мариинский дворец для встречи с представителями иностранных делегаций и главами других государств.

Он также отметил, что исполнять свои обязанности будущий украинский лидер начнёт в старом здании администрации, пока не подыщет стоящий офис.

Ранее сообщалось, что Россия не была приглашена на инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского, потому что там будут присутствовать только "страны - друзья" и партнёры.