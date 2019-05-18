США пока отказались направлять посла на Украину при Зеленском?

Соединенные Штаты не будут направлять посла на Украину. Вместо него дипломатическими делами будет заниматься временный поверенный. Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на источники в Вашингтоне.

По данным украинских СМИ предложение стать временным поверенным в Киеве уже поступило Уильяму Тейлору. Имя было выбрано не случайно. Тейлор был послом на Украине в 2006 — 2009 годах.

Как временный поверенный Тейлор будет управлять посольством. Такой расклад прогнозируется не меньше, чем на год.

Что стало причиной для отказа Соединенных Штатов от направления посла на Украине, не сообщается. Украинские СМИ не акцентируют внимания на фигуре Зеленского. Но тот факт, что это произошло именно сейчас, когда бывший шоумен собирается вступить в должность, достаточно примечателен.

Впрочем, не исключено, что это фейк, распространенный украинскими СМИ. Официального подтверждения информации пока не поступало.