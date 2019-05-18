Британских читателей возмутило решение ВВС о перехвате российских самолетов над Балтикой

Английских читателей возмутил тот факт, что в СМИ появилось сообщение о сопровождении российских военных самолетов истребителями ВВС Великобритании в небе над Балтийским морем. Отмечается, что британский "Тайфун" был запущен для перехвата российских самолётов Су - 27 и Ил - 22.

Об этом сообщает издание "Daily Mail".

Аудитория выразила недоумение, почему британские самолеты на территории чужого государства, которое находится на большом расстоянии от Великобритании, занимаются подобными операциями.

Пользователи начали активно обсуждать ситуацию в Сети, поддерживая или осуждая данное решение:

"Почему мы патрулируем Балтику. Пусть эстонцы летают в своем приграничном пространстве"

"Великобритания снова защищает свою территорию в Эстонии. Отлично"

"Русские имеют береговую линию на Балтийском море, и оно находится в полутора тысячах миль от Соединенного Королевства. Почему мы перехватываем русских, совершенно законно летающих в международном воздушном пространстве в полутора тысячах миль от Великобритании"