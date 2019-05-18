Экс-глава Украины Леонид Кучма заявил, что причиной всех проблем в государстве является его история, "написанная в Москве". По его словам, все герои создавались и описывались в российской столице, в том числе и характеристика Степана Бандеры.

"Важно, чтобы мы лучше знали историю Украины. Ведь все проблемы – из-за того, что история Украины писалась в Москве, и герои были нарисованы в Москве. И когда речь идет о Бандере, то я, вообще-то, сторонник того, чтобы историки занимались этими вопросами", - передаёт слова бывшего президента РИА Новости со ссылкой на украинские источники.

Кучма добавил, что в России превозносят императора Николая Второго, которого ранее называли "кровавым" и перевозят из Европы прах царских генералов, а Украине не дают права самим разобраться в своей истории.

"В гражданскую войну красные стреляли в белых, белые - красных. Сейчас вы перевозите из Европы к себе прах царских генералов. А почему нам не даете возможность, чтобы на Украине сами разобрались, кто есть кто? Если у нас не будет своей памяти, то будем жить по чужой", - отметил он.