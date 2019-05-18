Собака нашла похороненного заживо младенца и спасла ему жизнь

Пес по кличке Пинг-Понг спас жизнь похороненному заживо младенцу. Мальчика обнаружили на фермерских полях в провинции Накхон Ратчасима на северо-востоке Таиланда и доставили в больницу.

Как пишет британское издание Daily Mail 41-летний Уза Низайка (Usa Nisaika) отправился гулять с собакой и вдруг на окраине одного из полей Пинг-Понг начал лаять и рыть землю. Хозяин подошел посмотреть, что его заинтересовало, и обнаружил торчащую из-под земли ногу ребенка. Он быстро откопал его и доставил в больницу.

Полицейские уже нашли мать ребенка, ею оказалась 15-летняя жительница соседней деревни. Она призналась, что скрывала беременность, втайне от всех родила и решила похоронить младенца, потому что испугалась осуждения односельчан и родных.

По информации издания, на данный момент здоровью младенца ничто не угрожает, а родственники девушки планируют забрать внука из больницы и заняться его воспитанием. Ну а Пинг-Понгу за спасение жизни полагается сахарная косточка