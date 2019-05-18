Венесуэла готова к переговорам с США, основанных на взаимоуважении

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса сообщил, что Каракас готов начать переговоры с администрацией Соединённых Штатов, которые будут основаны на взаимоуважении. По его мнению, все планы главы США Дональда Трампа в отношении Республики потерпели крах.

"Это момент для дипломатии, это час дипломатии, мы готовы к возврату дипломатии, к тому, что сесть за стол переговоров и уважать друг друга", - передаёт сообщение ведомства РИА Новости.

Министр отметил, что правительство Венесуэлы планирует разработать и установить определённые "механизмы диалога" с администрацией американского государства.

Ранее сообщалось, что министр транспорта Соединённых Штатов Элейн Чао сообщила, что они вынуждены приостановить авиасообщение с Венесуэлой в интересах безопасности. Глава государства Николас Мадуро заявил, что это сделано из из мести и ненавистии, назвав Трампа агрессором.