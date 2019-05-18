СМИ: Опубликован проект Зеленского о досрочном роспуске Рады

В СМИ обнародовали проект указала избранного президента Украины Владимира Зеленского о досрочном роспуске Верховной рады. Отмечается, что будущий глава государства подпишет документ 20 мая, в день инаугурации.

Согласно источникам в окружении Владимира Зеленского, документ находится в процессе обсуждения и является предварительным вариантов, окончательное решение о роспуске Рады ещё не принималось. Скорее всего, в проект будут вноситься изменения и доработки, - передаёт РИА Новости со ссылкой на украинские издания.

В документе сказано, что такое решение связано с тем, что после выхода из коалиции "Батькивщины" и "Самопомощи" в двух оставшихся фракциях находится менее 226 депутатов – меньше половины конституционного состава.

Представитель штаба Зеленского Руслан Стефанчук подчеркнул, что решение о роспуске Рады будет зависеть ещё от того, готовы ли члены парламента сотрудничать с новоизбранным президентом и искать взаимопонимание. По его словам, Владимир Зеленский после вступления в должность планирует провести полный аудит государства, включая перепись населения.