В Латвии состоялся пикет в защиту прав ЛГБТ

Сегодня, 17 мая, Международный день борьбы с гомофобией. Латвия не осталась в стороне: у здания Сейма прошел пикет в защиту прав ЛГБТ.

Участники пикета хотели привлечь внимание правительства Латвии к своим проблемам: защита прав сексменьшинств, возможность регистрировать смену пола без принудительной стерилизации.

В Латвии большинство латвийцев не знают, что 17 мая – Международный день борьбы с гомофобией. Но сегодня министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич сообщил о «значимом» дне в социальных сетях. Напомним, что глава МИД Латвии открыто рассказал о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.









Г-н Ринкевич сегодня выразил надежду, что когда-нибудь Латвия поймет, что все люди равны и должны иметь равные права.

«Отмечая Международный день с гомофобией, надеюсь и уверен, что и в латвийском обществе возрастет понимание о равных правах для всех и уменьшится нетерпимость к различным группам общества».

Однако, не все были так лояльны к словам г-на министра: латвийский публицист Элита Вейдемане стала критиковать министра в социальных сетях. Она практически назвала главу МИД Латвии….извращенцем.

«Нет никаких фобий. Есть навязывание своих извращений»,- написала журналистка.

Разумеется, нашлись и те, кто поддержал министра иностранных дел.

«Присоединяюсь к вашим надеждам, но не жду особых результатов»,- написал один представитель ЛГБТ в ФБ.

Как отреагирует правительство на данный пикет у Сейма – покажет время.