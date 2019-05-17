В Латвии состоялся пикет в защиту прав ЛГБТ
17 мая 2019, 21:38 [«Аргументы Недели», Татьяна ТИМУКА, спецкор в странах Прибалтики ]
Сегодня, 17 мая, Международный день борьбы с гомофобией. Латвия не осталась в стороне: у здания Сейма прошел пикет в защиту прав ЛГБТ.
Участники пикета хотели привлечь внимание правительства Латвии к своим проблемам: защита прав сексменьшинств, возможность регистрировать смену пола без принудительной стерилизации.
В Латвии большинство латвийцев не знают, что 17 мая – Международный день борьбы с гомофобией. Но сегодня министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич сообщил о «значимом» дне в социальных сетях. Напомним, что глава МИД Латвии открыто рассказал о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.
Г-н Ринкевич сегодня выразил надежду, что когда-нибудь Латвия поймет, что все люди равны и должны иметь равные права.
«Отмечая Международный день с гомофобией, надеюсь и уверен, что и в латвийском обществе возрастет понимание о равных правах для всех и уменьшится нетерпимость к различным группам общества».
Однако, не все были так лояльны к словам г-на министра: латвийский публицист Элита Вейдемане стала критиковать министра в социальных сетях. Она практически назвала главу МИД Латвии….извращенцем.
«Нет никаких фобий. Есть навязывание своих извращений»,- написала журналистка.
Разумеется, нашлись и те, кто поддержал министра иностранных дел.
«Присоединяюсь к вашим надеждам, но не жду особых результатов»,- написал один представитель ЛГБТ в ФБ.
Как отреагирует правительство на данный пикет у Сейма – покажет время.