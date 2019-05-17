Названы страны, в которых проживают мужчины с самыми большими половыми органами

Стали известны государства, в которых проживают мужчины с самими большими половыми органами. Соответствующая информация содержится в материале, подготовленном «СПИД-инфо».

Как отмечает издание, широко распространенное мнение о том, что жители Африканского континента являются обладателями самых внушительных гениталий, не относится к разряду мифов. Так, средняя длина мужского органа в Демократической Республике Конго — 17,9 см.

Абсолютный победитель в Северной Америке — Гаити, где средний размер — 16,6 см. В Соединенных Штатах, для сравнения, данный показатель составляет 12,9 см.

В Южной Америке среди лидеров - Эквадор, Венесуэла и Ямайка.