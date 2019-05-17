Принц Гарри и герцогиня Меган рассказали, где родился их сын

Британский принц Гарри и его супруга Меган рассказали, где родился их сын Арчи Харрисон. До сегодняшнего дня пользователи сети строили догадки, где на самом деле появился на свет правнук Елизаветы II.

Многие были убеждены, что герцогиня Сассекская Меган, которая отличается неординарными взглядами, рожала дома. Однако сегодня в сети появилось свидетельство, в котором указано место рождения мальчика – частный роддом Portland Hospital, расположенный в центре Лондона.